Contagi in aumento del basso Cilento. Positivo anche figlio di un sindaco

Contagi in aumento nel basso Cilento. Nei giorni scorsi era risultato positivo un medico del distretto sanitario di Sapri – Camerota. Ora tra i nuovi contagiati ci sono anche due dipendenti delle poste di San Giovanni a Piro (tra cui la direttrice). Una situazione che genera apprensione considerati i contatti avuti con l’utenza.

Contagi in aumento: positivo figlio del sindaco di Santa Marina

Tra i casi covid anche quello del figlio del sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato. E’ stato lui stesso a renderlo noto, precisando che i suoi familiari sono negativi al tampone, ma ora attendono in isolamento il test di conferma.

La situazione negli altri centri

L’aumento dei contagi si conferma soprattutto tra i più giovani. A Sapri sono diversi i ragazzi, anche minori, che hanno contratto il virus, tanto che il sindaco nei giorni scorsi aveva disposto uno screening avviato ieri. Nelle prossime ore potrebbe conoscersi l’esito dei test.

Si attende l’esito anche dello screening effettuato sul personale del distretto, circa una cinquantina di persone, dopo la positività del medico.

Aumentano i positivi anche a Celle di Bulgheria dove il primo cittadino Gino Marotta ha più volte alzato la voce per chiedere attenzione e per invitare tutti a vaccinarsi. Il sindaco, infatti, ha precisato che i contagi in paese sono tutti tra soggetti che non hanno risposto positivamente alla campagna di vaccinazione.