Covid, chiude la scuola Scudiero ad Agropoli

8 nuovi casi di positività al Covid-19 ad Agropoli. Tra questi, anche un alunno della scuola primaria “Scudiero”. Per questo il sindaco Adamo Coppola ha disposto per la mattinata di oggi, in accordo con la dirigente scolastica, la chiusura del plesso di via Verga per poter svolgere le operazioni di sanificazione.

Nel contempo ci sono state anche 6 guarigioni.

I positivi attuali sono quindi 63 mentre i guariti dall’inizio della seconda fase della pandemia sono 294.