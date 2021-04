Cilento: presto nuovi punti vaccinali

In arrivo dei nuovi punti vaccinali sul territorio. L’obbiettivo rimane quello di aumentare le somministrazioni giornaliere in modo tale da non ingolfare i presidi ospedalieri che nella prima fase della campagna vaccinale erano stati l’unica sede per poter procedere all’inoculazione del vaccino. Dopo il via delle vaccinazioni presso le sedi di Acciaroli e Castelnuovo Cilento a breve sarà possibile vaccinarsi anche nei territori di Ascea, Castellabate e Montano Antilia.

Il Comune di Ascea metterà a disposizione gratuita dell’ASL, quale struttura più indicata per la localizzazione del Centro Vaccinale Covid-19, il Palazzetto dello Sport sito in Ascea, via della Vecchia Fontana, nonché l’area limitrofa alla struttura sportiva.

I locali della struttura garantiscono al tempo stesso efficienza di prestazione e sicurezza delle persone e degli operatori impegnati nella somministrazione del vaccino, anche in considerazione degli ampi spazi interni e ad essa adiacenti, con i numerosi annessi parcheggi.

Presto, invece, sarà attiva una sede per le somministrazioni anche a Castellabate; è stata individuata, dopo sopralluoghi effettuati da personale dell’ASL, quale sede per la realizzazione del centro vaccinale nell’ambito dell’emergenza Covid-19 la palestra delle scuole medie dell’I.C. Castellabate – plesso di Santa Maria. I lavori sono già quasi terminati.

Infine anche Montano Antilia avrà il proprio punto vaccinale; ad annunciarlo il sindaco Luciano Trivelli.