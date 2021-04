Focolai a Santa Marina e Fonte di Roccadaspide: scuole chiuse

Scuole chiuse, limitatamente al capoluogo di Santa Marina fino al 10 aprile 2021. Lo prevede un’ordinanza del sindaco Giovanni Fortunato.

“Come Comune abbiamo deciso la sospensione delle attività didattiche in presenza limitatamente alle scuole del capoluogo Santa Marina fino al 10 aprile – Spiega il Sindaco Giovanni Fortunato- considerato che nel capoluogo Santa Marina è emersa una situazione di pericolosità legata al veloce e crescente aumento del numero di positivi tra gli abitanti, tale da non consentire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza”.

“In via precauzionale abbiamo deciso di adottare ogni provvedimento straordinario ed eccezionale a tutela e salvaguardia della salute pubblica, onde evitare probabili contagi nella comunità scolastica del territorio comunale”, ha concluso il primo cittadino.

La ripresa delle attività didattiche, prevista per domani, slitterà anche a Roccadaspide. “Purtroppo in questi giorni abbiamo dovuto registrare un focolaio importante scoppiato alla contrada Fonte, con numerosi casi accertati ed altri in via di accertamento in queste ore”, spiegano da palazzo di città.

17 i nuovi casi accertati nella frazione rocchese. In tutto il Comune i casi salgono a 31. Per questo verrà sospesa la didatticha in presenza in località Fonte.

Scuole chiuse, in considerazione dell’aumento dei contagi, anche a Sanza, Montesano sulla Marcellana e Caggiano.