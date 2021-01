Oroscopo: Cancro, un amore vi sembra inafferrabile

Ariete – La concorrenza nella vostra professione è molto agguerrita, più intuito. Cuore in subbuglio.

Toro – Avete portato avanti una trattativa d’affari: chiudete o mollate. Sentimenti da non sottovalutare.

Gemelli – Se volete fare strada non potete indietreggiare. L’amore non è un gioco, almeno per il partner.

Cancro – Momento positivo per nuovi rapporti di affari: siate diplomatici. Un amore vi sembra inafferrabile.

Leone – Le idee brillanti che avete avuto saranno apprezzate. Continuate così. Prudenza nelle amicizie.

Vergine – Il lavoro segna il passo ma potete dedicarvi con impegno a nuovi progetto. Serata indimenticabile.

Bilancia – Nel lavoro è arrivato il momento di staccarsi dalla quotidianità. In amore ostacoli superabili.

Scorpione – Sul lavoro farete presto un colloquio molto promettente. In amore scoprite le vostre carte.

Sagittario – Giornata movimentata con avvenimenti che daranno una svolta. L’amore vi dà grande serenità.

Capricorno – Dovrete faticare parecchio per raggiungere i vostri obiettivi. In amore combattete.

Acquario – Qualcosa di grosso bolle in pentola nel vostro ambiente di lavoro. In amore siete irresistibili.

Pesci – Toccherà solo a voi scegliere i collaboratori giusti. In amore siete affascinati da persone pericolose.