Montesano tra i 100 borghi per riscoprire la Divina Commedia

MONTESANO SULLA MARCELLANA. In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il Comune di Montesano sulla Marcellana aderisce al progetto “La Divina Commedia in 100 Borghi”. L’amministrazione comunale ha candidato il comune ad essere una delle tappe del progetto “La Divina Commedia in 100 Borghi” presentato dal network “I Borghi della Lettura”, di cui l’Ente fa parte.

Il sommo poeta, Dante Alighieri, ha dato una base comune a tutti gli italiani e ha regalato un’opera nella quale identificarsi, una lingua della quale andare fieri, una figura ineguagliabile nella cultura della storia dell’umanità. Ecco perché si è scelto onorarlo in occasione dell’anniversario della morte, con iniziative volte anche ad offrire alla cittadinanza una preziosa occasione per riscoprilo.

“La Divina Commedia in 100 Borghi” è insomma un progetto ambizioso. Il viaggio partirà il 25 marzo 2021 da Norcia in Umbria con il commento e la recitazione del primo canto dell’Inferno e si completerà il 2 luglio a Ripi in provincia di Frosinone, con la presentazione del XXXIII canto del Paradiso, dopo aver raggiunto 100 paesi e girato in largo e in lungo tutte le regioni d’Italia. In ogni borgo che sarà tappa del viaggio, verrà presentata l’iniziativa, verranno promossi i prodotti, i paesaggi e le peculiarità del paese aderente al network, anche attraverso video promozionali e immagini.

I canti della Divina commedia saranno commentati e recitati dall’attore di teatro Matteo Fratarcangeli.

L’amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana ha scelto di essere una tappa di questo suggestivo viaggio.