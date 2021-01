Rientro a scuola: screening su personale e bambini a Perdifumo

PERDIFUMO. Lunedì 11 gennaio 2021, come previsto dalla Regione Campania, riprenderanno in presenza le attività didattiche della scuola dell’infanzia e della prima e della seconda classe della scuola primaria.

L’amministrazione nel compiere tutte le operazioni per far ripartire i bambini in sicurezza, ha predisposto per la giornata di sabato la sanificazione del plesso scolastico.

Non solo: l’amministrazione comunale ha deciso di dare la possibilità a tutto il personale ATA, al personale docenti, al personale che si occupa del trasporto ed ai genitori dei bambini che inizieranno la scuola lunedì, di effettuare gratuitamente, su base volontaria, i tamponi antigenici.

Le screening sarà effettuato presso la Tendostruttura di Perdifumo Capoluogo, nella giornata di oggi 8 gennaio 2020 a partire dalle 12,30, seguendo questo crono programma:

Ore 12,30 – 13,00 Personale ATA e personale docente

Ore 14,00 – 14,30 Genitori dell’Infanzia I sezione

Ore 14,30 – 15,00 Genitori dell’Infanzia II sezione

Ore 15,00 Genitori delle prime due classi dell’Elementari