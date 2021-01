De Luca: ai vaccinati una tessera per accedere nei luoghi pubblici

“A ogni cittadino che farà la vaccinazione abbiamo deciso di dare una tessera di avvenuta vaccinazione. Sul retro c’è un chip, possono esibirla per andare al cinema, al ristorante per una condizione di maggiore sicurezza, avendo la certificazione che sono stati vaccinati con la prima e la seconda iniezione.” Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Una volta che la campagna vaccinale entrerà nel vivo potrebbe essere obbligatorio esibire la card per poter accedere a cinema, ristoranti, pizzerie ed ogni altra attività ricreativa e di svago.

“Abbiamo cominciato questa campagna di vaccinazione il 31 dicembre. Il 27 è stata una giornata dimostrativa per dare fiducia ai cittadini e compiere gesti dimostrativi. Oggi siamo per percentuale di utilizzo al 69,9%, insieme alla Toscana, prima regione d’Italia. Stiamo facendo un miracolo avendo dipendenti in meno rispetto alle altre regioni. Ringraziamo di cuore il nostro personale sanitario e amministrativo.”, ha proseguito De Luca.

Poi passa a rendicontare il numero di dosi da somministrare: “Dobbiamo fare 4milioni e 200mila vaccini per avere un risultato apprezzabile. Siccome con i vaccini attuali dobbiamo fare il richiamo, dobbiamo fare 8milioni e 400mila vaccini. Uno sforzo gigantesco che richiederà una capacità di organizzazione assoluta, nessuna distrazione. Se facciamo 20.000 vaccini al giorno, arriviamo a 600.000 vaccini al mese. Se tutto va alla perfezione arriviamo a novembre per completare la campagna. Dovremmo fare uno sforzo drammatico.”