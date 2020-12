Agropoli, procede l’iter per il commissariato

AGROPOLI. “Questa mattina ho avuto un incontro in videocall con il prefetto di Salerno, Francesco Russo. Abbiamo definito ulteriori dettagli per l’istituzione del commissariato di Polizia di Stato nella nostra Città. Tra questi il fatto che l’Amministrazione cederà l’immobile, che come detto verrà costruito ex novo per ospitare gli agenti, in comodato gratuito al Ministero dell’Interno”. Lo ha detto il sindaco Adamo Coppola.

L’iter prevede ora il passaggio in Consiglio comunale.

L’ipotesi progettuale del Comune di Agropoli prevede che il Commissariato, il quale ospiterà 40 agenti, venga predisposto su una superficie di 3.100 metri quadrati in via Scarpa, a non molta distanza dalla caserma che ospita il Comando Compagnia della Guardia di Finanza. L’edificio che verrà realizzato, disposto su due livelli, avrà una superficie di 1.600 metri quadrati. Al piano terra saranno ospitati gli uffici aperti al pubblico, gli altri uffici operativi e i locali destinati a spogliatoi, archivi, sala apparati, camera di sicurezza, ecc.. Al primo piano saranno predisposti, invece, gli uffici a carattere amministrativo/direttivo, il deposito reperti e la parte alloggiativa. Quest’ultima è costituita da un alloggio per il dirigente del Commissariato, dotato di accesso indipendente e posto auto; due alloggi collettivi doppi. Lo spazio esterno sarà in parte adibito a parcheggio per i mezzi di servizio, in parte a parcheggio all’aperto per auto private del personale e in parte per l’utenza.