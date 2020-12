Covid: boom di guariti nel Cilento e Vallo di Diano

Sono stati 1.080, nelle ultime 24 ore, i casi positivi in Campania – 73 sintomatici – su 12.360. La percentuale tamponi-positivi è, dunque, pari all’8,7%.

Leggermene in aumento rispetto a ieri quando era 8,5%.

Trentacinque le persone decedute – 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri; – mentre in netto aumento i guariti che raggiungono quota 2.575 (ieri erano 1969).

Un boom che si conferma anche nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni dove non sono stati comunicati nuovi contagi.

11 i guariti ad Agropoli con il totale dei positivi che si assesta a 44; 2 a Capaccio Paestum (positivi 114), 5 a Castellabate (totale 11), 1 a Gioi (totale 2) e Moio della Civitella (10).

Buone notizie anche da Petina (dove si segnalano 3 guariti) e da Sassano: hanno superato l’infezione il sindaco Domenico Rubino e la sua compagna, risultati positivi nelle scorse settimane. Per il primo cittadino si era reso necessario anche il ricovero.