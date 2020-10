Parità di genere a Laureana: istanza al difensore civico

LAUREANA CILENTO. Il capogruppo di minoranza, l’avvocato Raffaele Marciano, in data odierna ha inoltrato al Difensore Civico della Regione Campania un’istanza di intervento per il rispetto del principio della parità e/o rappresentanza di genere in Giunta comunale di Laureana Cilento.

La predetta Giunta, infatti, non garantisce il rispetto di tale principio indicato dalle norme di diritto interno e dagli artt. 3,49,51,97 e 117 della Carta Costituzione.

“Se ci sono delle norme e dei dispositivi normativi vanno applicati, se non interverrà il competente difensore civico procederemo con ricorso innanzi al competente Tar” dichiara Marciano.