Emergenza posidonia, Michele Buonomo (PD): va cambiata la normativa

Per Michele Buonomo, candidato al consiglio regionale nella lista del Partito Democratico, l’emergenza della Posidonia spiaggiata sui litorali cilentani è facilmente risolvibile. “Deve cambiare la normativa – dice – e lo può fare solo Roma. Da parte nostra, qualora dovessi essere eletto, ci saranno precise indicazioni sull’iter da seguire, affinché la posidonia non sia più un problema. La si può riportare in mare alla fine dell’inverno – le sue parole – ma per fare ciò è necessario che non venga più classificata come rifiuto speciale”.