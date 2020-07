Ospedale di Agropoli: slitta di 24 ore l’apertura?

Potrebbe slittare di 24 ore l’apertura dell’ospedale civile di Agropoli. Venerdì scorso il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, aveva reso noto che la data prevista per il potenziamento del presidio era fissata per questa settimana. L’8 luglio secondo i sindacati. Potrebbe invece essere giovedì 9 il giorno definitivo. Il condizionale è d’obbligo, considerato che il potenziamento del presidio ospedaliero agropolese era già stato programmato per giugno, ma tutto era poi slittato per le difficoltà incontrate dall’Asl Salerno nel completare l’organico di medici ed infermieri.

In questi giorni sono in corso dei piccoli interventi presso il day surgery che però dovrebbero terminare entro poco tempo. Restano le perplessità dei sindacati sul personale che non sarebbe ancora sufficiente a garantire i servizi previsti.

Secondo la nuova configurazione l’ospedale civile di Agropoli avrà un pronto soccorso con la disponibilità di un cardiologo e rianimatori, nonché laboratori h24. Via libera anche alle sale operatorie per interventi in day surgery e alla rianimazione. Sei i posti letto previsti dal piano regionale. Una configurazione che comunque non accontenta tutti.