Anziani e incontinenza: come comportarsi

Tra le persone anziane, l’incontinenza si presenta come una condizione diffusa e molto sgradevole, in grado di provocare un disagio di carattere sia fisico che psicologico. Ne parliamo con il team di amioagio.it , che ci spiega – tra l’altro – che l’incontinenza non è un disturbo irreversibile, anzi: può essere curato, non di rado attraverso un semplice cambiamento di normali comportamenti quotidiani. Per l’incontinenza ci sono varie terapie: è fondamentale evitare il fai da te e rivolgersi, invece, al proprio medico curante al fine di individuare la soluzione migliore a cui ricorrere.

Che cos’è l’incontinenza urinaria

Quando si parla di incontinenza urinaria si fa riferimento all’incapacità da parte della persona di trattenere la pipì quando compare lo stimolo della distensione vescicale. Tale inconveniente può essere la conseguenza di una disfunzione delle vie urinarie o dovuto a un evento transitorio, per esempio a un’infezione. Nei maschi si parla di uretrite, mentre nelle femmine si ha a che fare con la vaginite atrofica. Tali disturbi sono comuni con il trascorrere degli anni, e quindi nel periodo dell’andropausa (negli uomini) e dopo la menopausa (nelle donne).

Le disfunzioni delle vie urinarie

Se le perdite sono l’effetto di una disfunzione delle vie urinarie, si può essere in presenza della cosiddetta incompetenza sfinterica o di contrazioni involontarie della vescica. In entrambi i casi, il soggetto non è in grado di trattenere l’urina, a maggior ragione nel caso in cui stia compiendo uno sforzo fisico. Vale la pena di sapere, in ogni caso, che intervenendo sullo stile di vita che si segue si aumentano le probabilità di prevenire l’incontinenza urinaria. Per esempio, è consigliabile limitare per quanto possibile il ricorso alle bibite gassate, alle bevande alcoliche e alla caffeina, che hanno un effetto diuretico.

Che cos’è l’incontinenza delle feci

Diverso è il discorso nel caso dell’incontinenza delle feci che colpisce le persone anziane: si tratta di una condizione a causa della quale non si è in grado di controllare l’espulsione delle feci o dei gas intestinali. Una corretta alimentazione è, come si può facilmente immaginare, uno dei primi passi da compiere per rimediare al disturbo. Se si interviene sulla dieta, infatti, si ha la possibilità di migliorare la consistenza delle feci e al tempo stesso di assicurare la regolarità intestinale. In più, diventa semplice influenzare la prevedibilità degli stimoli. Quando si riscontrano dei problemi legati a una difficile espulsione delle feci è auspicabile aumentare il consumo di verdura e frutta e bere tanta acqua. Per la diarrea, invece, è raccomandata un’integrazione di fibre.

Che cosa succede in caso di incontinenza delle feci

Il corretto funzionamento degli sfinteri anali e dei muscoli del pavimento pelvico è alla base di una regolare espulsione delle feci, che dipende anche dalla salute delle terminazioni nervose che presiedono al loro rilascio. Si tratta di una funzionalità che può essere compromessa in vari casi: per esempio in presenza di una malattia intestinale, a fronte di una lesione muscolare o per effetto di una patologia neurodegenerativa. Lo scompenso dell’equilibrio, per gli anziani costretti a letto, in genere è determinato da un funzionamento non adeguato dei muscoli sfinterei.

I pannoloni per adulti

Il ricorso ai pannoloni per adulti permette di prevenire tutte quelle circostanze poco piacevoli che possono essere provocate da perdite, anche leggere. Non di rado gli episodi di incontinenza si manifestano quando si starnutisce, mentre si tossisce o nel percorso che si compie verso il bagno. I pannoloni sono un rimedio utile sia per la protezione che offrono, sia perché rendono chi li indossa più sicuro e privo di imbarazzi. I pannoloni non si notano e vengono nascosti dai normali capi di abbigliamento; in più favoriscono una capacità di assorbimento ottimale, così da prevenire tutti gli inconvenienti che possono essere correlati a perdite imbarazzanti. In ogni caso, è sempre preferibile evitare gli alimenti che hanno proprietà lassative e quelli che irritano l’intestino, come il latte e i suoi derivati.

Che cos’è Amioagio.it

Amioagio.it è lo store online di Hartmann grazie a cui è possibile acquistare online una vasta gamma di articoli dedicati all’igiene della persona. Tra questi ci sono, appunto, i pannoloni per anziani, che fanno parte della categoria di prodotti assorbenti per le perdite urinarie. Ma il catalogo del webshop include anche le traverse letto, i prodotti per la cura della pelle e quelli per l’autodiagnosi. Le consegne vengono effettuate al massimo entro 48 ore dal momento in cui l’ordine viene ricevuto, e il servizio clienti è garantito dalla professionalità e dalla serietà di Doctor Shop.