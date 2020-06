I posti più romantici della Grecia in cui andare in vacanza in coppia

Sono molte le località greche che bagnate dal mare cristallino e decorate con borghi caratteristici e casette pittoresche, restano impresse nei ricordi più di altre.

Anzi, la Grecia è talmente bella nel suo insieme che potrebbe risultare difficile selezionare le località migliori cui soggiornarvi.

Abbiamo dunque elencato i posti che possono apparire più adatti per un viaggio in coppia all’insegna del divertimento, del romanticismo e della passione.

Vediamo quali sono.

Mykonos (Cicladi)

La prima meta di cui ti parleremo è la celeberrima Mykonos, forse una delle isole più famose e più ambite tra i turisti italiani.

Parliamo di un’isola piuttosto piccola, del tutto brulla e baciata da un vento che rende il suo clima molto caratteristico. La sua fama è dovuta alle spiagge bellissime che vanno a comporre la costa.

Ma non è da prendere sottogamba nemmeno la movida notturna che incomincia verso le 22 e che continua fino all’alba. È questa una di quelle località in cui la trasgressione e la spudoratezza fanno da padrone, per cui se siete una coppia alternativa alla ricerca di nuovi stimoli, è giunto il momento di prenotare un viaggio a Mykonos.

Non è difficile trovare un hotel che offra servizi completi e coccole ai suoi ospiti su questa incantevole isola delle Cicladi.

Insieme al tuo partner potrai godere di trattamenti accattivanti, e all’imbrunire potrai andare alla scoperta di ristoranti, locali e discoteche in cui darti alla pazza gioia.

Se preferisci visitare l’isola durante la bassa stagione, sappi che a giugno e a settembre la calca di turisti è molto più bassa, quindi potrai contrariamente alle argomentazioni precedenti, godere di una tranquillità e di una pace che renderanno Mykonos ancora più bella.

L’isola di Santorini

Tra i posti più suggestivi della Grecia, l’isola di Santorini è la numero uno. A renderla caratteristica, il vulcano enorme che esplose e si frantumò nel 1627 prima di Cristo.

Oggi di questo vulcano si possono ammirare solo le pareti, anche perché nella bocca del cratere è ormai confluito il mare, andando a creare così un vero e proprio angolo di paradiso. Il paesaggio è a dir poco peculiare considerando gradinate e ripide scoscese che contraddistinguono i paesini concentrati sulle rocce.

Ma veniamo alle spiagge, che sono forse l’aspetto più romantico di Santorini. Sono tutte ricoperte di sabbia vulcanica, molto piccoline tanto da dare quella sensazione di intimità perfetta per una coppia. Il risvolto della medaglia di questa pace e di questo soave silenzio è la movida che si scatena in centro alla sera durante l’estate. Non a caso, molte persone anche quando prenotano una crociera si assicurano che faccia tappa a Santorini, per vivere i profumi e i colori delle serate movimentati.

Si trasforma ancor più in paradiso durante la bassa stagione, quando è poco affollata, ma resta ugualmente un posto ottimo per i giovani in cerca di brividi.

Vivere Santorini in coppia vuol dire fare una esperienza senza precedenti, fatta di serate speciali, tranquille al chiaro di luna. Gli alberghi a Santorini sono ben attrezzati, offrendo agli ospiti il massimo del confort.

Un weekend (ma non solo) a Paros

Infine, ma non meno importante un posto a dir poco eccezionale. Stiamo parlando di Paros. Sebbene poco conosciuta dagli italiani, è la meta ideale per le coppie che cercano pace e tranquillità senza rinunciare al piacere di scoprire nuovi posti.

Parliamo di una località molto particolare, costituita da centri abitati, come Naoussa, molto carini da visitare. Le spiagge sono interessanti, poco frequentate, ma molto suggestive. La particolarità? Le scogliere in granito simili alla Costa Smeralda.

Per la vita serale, non troverai certo il movimento che c’è a Santorini o a Mykonos, ma in compenso potrai regalarti delle piacevoli passeggiate a piedi, in borghi tranquilli e poco caotici.

Per il giorno invece potresti fare una piccola escursione con il tuo partner, e per tornare bambini insieme potreste anche regalarci una visita all’acquapark.

Rodi

Non poteva mancare poi un accenno alla bellissima Rodi, che ancora oggi fa battere il cuore a numerosi vacanzieri italiani.

Le spiagge sono favolose, tutte concentrate in circa dieci chilometri di costa. Qua potrai trascorrere una vacanza intima davvero pacata e serena. Non ci saranno alcune noie o alcuni fastidi a compromettere la tua idea di viaggio di passione.

Sebbene i prezzi siano più alti delle isole poc’anzi descritte, Rodi merita tanto, soprattutto per la sua enclave inglese nella zona di Faliraki.

Non ti resta dunque che scegliere quale di queste località greche sia migliore per le tue necessità di coppia. Ricorda che la Grecia entra nel cuore e lì occuperà sempre un posto speciale.