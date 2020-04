Beach Soccer Marina Piccola: annullata l’edizione numero diciannove

Salta, come era prevedibile, l’edizione annuale del torneo di Beach Soccer “Marina Piccola”. La manifestazione che, ormai da tantissimi anni, si svolgeva a Santa Maria di Castellabate in estate era diventato uno degli appuntamenti sportivi più seguiti dei mesi di giungo e luglio. Il torneo, appuntamento gettonatissimo, non si terrà causa l’emergenza sanitaria che attanaglia l’Italia, e non solo, da ormai diverse settimane. Non si apprezzeranno, quindi all’ombra della storica Torre Perrotti , dribbling, passaggi volanti, rovesciate ed acrobazie effettuate tutte sulla spiaggia.

L’appuntamento sportivo con la splendida cornice naturalistica di Marina Piccola, nel cuore del centro turistico di Santa Maria di Castellabate, è rinviato al prossimo anno. Il consolidato evento, nel panorama sportivo estivo, vedeva la partecipazione di squadre provenienti dal comprensorio cilentano e dalla provincia salernitana. Il tutto portato avanti dall’associazione organizzatrice “Beach Soccer Marina Piccola”, capeggiata da Gerardo Scognamillo.

Il comunicato del rinvio dell’edizione numero diciannove del noto torneo di beach soccer di Santa Maria di Castellabate

E’ stata la stessa direzione della manifestazione, nella giornata di ieri, a sancire l’annullamento dell’edizione numero 19 tramite un comunicato.

Causa emergenza Covid-19 la 19°edizione del torneo Beach Soccer Marina piccola S Maria di Castellabate è rimandata al prossimo anno.vi aspettiamo numerosi e più forti di prima. Lo Staff.