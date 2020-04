Agropoli, cittadini 5 Stelle: rendere obbligatorie mascherine e guanti

AGROPOLI. Imporre con apposita ordinanza l’uso di mascherine e guanti sul territorio comunale. E’ quanto chiedono i Cittadini 5 Stelle. La loro proposta è chiara e al viene sollecitato il Comune a fare la sua parte. “Il Comune di Agropoli deve al più presto attivarsi per creare un sistema di rifornimento costante di mascherine e guanti da distribuire alla cittadinanza per limitare al massimo la diffusione del Covid-19 nei luoghi pubblici come i supermercati e le farmacie – fanno sapere i 5 Stelle – Inoltre essendo le mascherine e i guanti dispositivi monouso, c’è bisogno di cambiarli spesso ed evitare di riusarli. Nel contempo bisogna evitare il più possibile che ci siano fenomeni di speculazione sulla vendita di questi dispositivi. Non si può pretendere che le famiglie oggi già in una preoccupante difficoltà economica possano sostenere anche una spesa per l’acquisto di mascherine e guanti (monouso)”.

Secondo gli attivisti, quindi, l’amministrazione comunale deve attivarsi da subito per avere tutti i dispositivi necessari, ricorrendo anche a richieste tramite la Regione e/o la Protezione Civile. La distribuzione di mascherine e guanti comunali, poi, deve essere gratuita e avvenire in maniera organizzata direttamente all’ingresso delle stesse attività commerciali e farmacie (che dovranno predisporre anche un cestino per gettarli all’uscita come rifiuto indifferenziato), “così da evitare ulteriori esposizioni e contatti inutili tra la popolazione”.

“Tutti i cittadini ci chiedono di trovare modalità per avere maggiore sicurezza quando escono di casa perché le notizie di nuovi contagiati sul territorio comunali allertano non poco – spiegano i 5 Stelle – Anche per questo stiamo chiedendo all’amministrazione di potenziare i controlli che già stanno eseguendo sul territorio da parte del Corpo di Polizia Municipale e di attivare un canale di comunicazione ad hoc per le segnalazioni da parte della cittadinanza”.