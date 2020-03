Meteo: continua la primavera instabile e fredda

Come previsto, il freddo è giunto in quest’ultima settimana sull’Italia. La neve si è fatta vedere fino a quote molto basse e le gelate tardive hanno provocato seri danni all’agricoltura. Nelle ultime ore un centro di bassa pressione sta contribuendo a mantenere il tempo instabile al Centro Sud con rovesci sparsi. Nei prossimi giorni non ci saranno grandi cambiamenti.

L’Italia rimarrà esposta a correnti più fredde con clima instabile. Le temperature di conseguenza rimarranno al di sotto della media.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: cielo parzialmente nuvoloso. Possibili piogge nel corso della giornata. Temperature stazionarie.

DOMENICA: sarà una giornata molto variabile con alternanza tra sprazzi di sole e annuvolamenti. Possibili piogge specie nelle zone interne. Temperature sotto media.