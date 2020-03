Ascea, l’iniziativa dell’azienda Fariello: mascherine gratis ai cittadini

“Chi lo avrebbe mai detto…in 70 anni di attività non abbiamo mai smesso di lavorare, guardando sempre avanti con coscienza e rispetto per il territorio in cui abbiamo operato. Per questo motivo da 70 anni voi ci avete premiato e preferito, rendendoci una tra le migliori realtà del settore nel sud Italia. Vi ringraziamo tutti, uno ad uno. Ora tocca a noi, ringraziarvi”. Così l’azienda Fariello annuncia un’importante iniziativa in un momento difficile.

La proprietà ha deciso di fermare per un attimo la produzione di materassi e di realizzare delle mascherine di protezione.

“Le regaleremo, sia chiaro, vista la scarsità della reperibilità del prodotto sul mercato. Le regaleremo fino a quando avremo stoffa per produrne e fin quando ce la faremo, vista la nostra scarsa attitudine all’utilizzo delle macchine da cucire. Ne daremo una a contatto, saranno privilegiate le persone più deboli”, concludono i proprietari.