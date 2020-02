De Luca: 13 i casi di coronavirus in Campania

“Alle 23 di ieri i casi positivi registrati al Cotugno erano 11. Nella notte ci sono stati altri test. Attualmente abbiamo 13 casi conclamati di coronavirus”. Lo rende noto il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Come sistema sanitario campano stiamo dimostrando grande professionalità, dall’ospedale di Vallo della Lucania a Napoli”, ha aggiunto De Luca

Dei 13 casi 9 sono a Napoli, 2 nel casertano, 1 a Vallo della Lucania e un altro in Provincia di Benevento.

Il presidente della giunta regionale ha invitato ad evitare i viaggi e a non recarsi al pronto soccorso: in caso di sintomi sospetti l’invito è a contattare il medico di famiglia che valuterà come e se attivare il protocollo.

Non sono mancate nuove accuse a chi non ha rispettato le precauzioni che l’emergenza richiede: “Un tecnico di laboratorio deve mettere in campo comportamenti di responsabilità”, ha detto De Luca riferendosi alla 26enne ucraina, biologa in servizio all’ospedale di Cremona rientrata dalla zona rossa in Cilento lo scorso 15 gennaio.