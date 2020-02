Serie D: ancora un successo per la Gelbison

Seconda vittoria consecutiva per la Gelbison che, dopo i tre punti nel derby con l’Agropoli della passata domenica, supera anche la Nocerina, sempre di misura. E’ Uliano, allo stadio “Morra”, a regalare i tre punti ai rossoblu, proprio come sette giorni fa, nell’ uno a zero finale.

La cronaca del match

La prima emozione giunge al 4′ per gli ospiti: Sorgente serve Liurni che crossa, a sua volta, per Cristaldi anticipato dall’uscita di Cefariello. Nocerina ancora pericolosa con Sorgente che, al quinto, vede rimpallato in angolo il suo tiro. La Gelbison dopo una prima fase di studio prende le giuste misure e con Simonetti, al quarto d’ora, calcia dalla distanza, ma Leone fa buona guardia. Al 24′ i cilentani passano: Uliano, dal settore sinistro, lascia partire un tiro che sorprende Leone, che non riecse ad intervenire in maniera sicura. Al 32′ ancora Uliano, per i vallesi, cerca la porta molossa, la difesa riesce a deviare il tiro del centrocampista ex Ascoli ed allontanare la minaccia. Dopo 120 secondi Cristaldi, per i rossoneri, costringe all’intervento Cefariello, pronto nella risposta sull’avanti ospite. Nel finale di frazione è Tedesco a farsi vivo per due volte: al 37′ è il legno a salvare la Nocerina, mentre al 40′ il tiro dell’esterno di Squillante termina largo.



Nella ripresa, meno emozionante del primo tempo, vede al 5′ la Nocerina cerca di impensierire Cefariello, la palla non inquadra però lo specchio della porta vallese. La sfida, senza grossi sussulti, scivola fino alla mezzora quando Mincione mette solo potenza nella sua conclusione, che termina fuori. Nel finale la Nocerina vede De Siena allontanato dal terreno di gioco, al minuto 86′, per fallo da ultimo uomo su Tandara. I molossi terminano addirittura in nove dopo il rosso inflitto a Carrotta, che lascia cosi i suoi in doppia inferiorità numerica. Gli ospiti cercano comunque di pervenire al pareggio nel recupero: Dieme vede però pronto Cefariello. Termina cosi 1-0 per i vallesi che si allontanano dalla zona play-out.