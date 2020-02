SAPRI. Annullata la Stagione Teatrale del Ferrari.L’annuncio è stato fatto sulla pagina ufficiale Facebook del Cineteatro di Sapri. Alla base della decisione non motivati problemi tecnici/burocratici non dipendenti dalla volontà degli organizzatori. Una brutta notizia per i cittadini del comprensorio.

Dei cinque spettacoli previsti dalla rassegna teatrale era andato in scena solo il primo, quello di Peppe Barra con “I Cavalieri di Monsignor Perrelli”, gli altri quattro: Biagio Izzo in “Tartassati dalle Tasse”, Simone Schettino in “Il Meglio di…”, Carlo Buccirosso in “La rottamazione di un italiano perbene” e infine Paolo Caiazzo in“Terrone si nasce” che dovevano andare in scena dal 15 Febbraio al 23 Aprile, non saranno messi in scena.

I titolari dei biglietti e degli abbonamenti, potranno ritirare il rimborso delle rate dell’abbonamento e del biglietto presso il botteghino negli orari di apertura o scegliere di usufruire di ingressi cinema.