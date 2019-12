Castellabate: ecco le famiglie più numerose

Ancheoggi continuiamo la ricerca suinelcomprensorio del

Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto altri comuni del Cilento (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli), ora ci trasferiamo a Castellabate.



Il podio è composto da Guariglia, Russo e Pascale.



Ecco la classifica aggiornata dei cognomi per nucleo familiare più diffusi: