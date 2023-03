Volontari in campo per la pulizia del territorio: l’impegno di Cilento Clean Up

L’associazione Cilento Clean Up, composta da giovani della zona, è pronta a tornare in azione per la bonifica di spiagge, aree verdi o urbane, rimuovendo i rifiuti gettati via da incivili. Questo gruppo di volontari è da sempre impegnato nella tutela dell’ambiente, sensibilizzando la popolazione sui temi della pulizia e della salvaguardia del territorio.

Iniziative per la pulizia del territorio: il Clean Up Day a Casal Velino

Sul territorio cilentano sono state promosse tante iniziative di sensibilizzazione sulla pulizia del territorio. La prossima, in programma domenica 12 marzo, è il Clean Up Day a Casal Velino. Armati di guanti e sacchetti, i volontari di Cilento Clean Up si raduneranno presso la spiaggia Torre – Dominella di Casal Velino Marina. Da qui inizierà la loro giornata dedicata all’ambiente, che durerà dalle 10 alle 12.

L’impegno di Cilento Clean Up per la salvaguardia dell’ambiente

Cilento Clean Up è un’associazione che crede fermamente nell’importanza della salvaguardia dell’ambiente. Grazie al loro impegno e alla loro determinazione, questi giovani volontari riescono a coinvolgere sempre più persone nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti e la deturpazione del paesaggio.

Un gesto concreto che dimostra come ogni piccola azione possa fare la differenza nella tutela dell’ambiente e nella costruzione di un futuro sostenibile.