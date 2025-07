Violento incidente in moto a Casal Velino Marina: due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato alle ore 02:00 della scorsa notte lungo la rotatoria a Casal Velino Marina. Coinvolti due giovani di Vallo della Lucania, a bordo di una motocicletta diretta verso la località balneare.

La dinamica

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo ha perso il controllo finendo la sua corsa tra l’aiuola centrale della rotatoria e un palo dell’illuminazione. L’impatto è stato particolarmente violento. Il conducente della moto ha riportato traumi multipli ed è apparso subito in condizioni critiche. Ferito anche il passeggero, le cui condizioni sono meno gravi.

Gli interventi

Sul luogo del sinistro sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118 della Misericordia di Ascea, dalle postazioni di Casal Velino Marina e Ascea, supportate da un’automedica proveniente da Vallo della Lucania. Presenti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.