“Verificare il curriculum del nuovo presidente del Parco”: la richiesta da un sindaco di un Comune del Cilento

Il sindaco del Comune di Celle di Bulgheria, Gino Marotta, ha recentemente annunciato di aver presentato una richiesta di accesso agli atti al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al fine di visionare il curriculum del signor Giuseppe Coccorullo, designato come futuro presidente del Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni.

Ecco le dichiarazioni del primo cittadino di Celle di Bulgheria

Secondo il primo cittadino, per essere nominato presidente di un Ente Parco, è necessario possedere specifici requisiti, tra cui una comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo e gestione in strutture pubbliche o private. Pertanto, Marotta ha richiesto la copia del curriculum del signor Coccorullo per verificare il possesso di tali requisiti, in quanto il Comune di Celle di Bulgheria rientra nel perimetro del Parco del Cilento, Diano e Alburni.

Inoltre, la richiesta è stata inviata, per conoscenza, anche al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, al Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati e al Presidente della Commissione Ambiente, transizione, ecologia, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato della Repubblica. Questi ultimi sono stati chiamati a esprimere un proprio parere sulla sussistenza dei requisiti richiesti per la nomina del presidente del Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni.

La richiesta

La richiesta del sindaco Marotta mette in luce l’importanza di verificare i requisiti necessari per ricoprire una posizione di grande responsabilità come quella di presidente di un Ente Parco. Il territorio del Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni è una zona di grande interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, e la nomina del presidente dell’Ente Parco rappresenta una decisione di grande rilevanza per la tutela e la gestione di questo patrimonio.

Seguiranno sviluppi di questa vicenda e scoprire se il signor Coccorullo possiede i requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di presidente del Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni.