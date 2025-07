Vallo Scalo, anziana truffata in casa: allerta sui social

Un caso di truffa ai danni di una persona anziana ha scosso la comunità di Vallo Scalo. L’episodio, sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, ed è rapidamente diventato virale attraverso messaggi audio condivisi su WhatsApp, in cui si invita la popolazione a mantenere alta la soglia di attenzione.

Il modus operandi

Secondo quanto ricostruito finora, tre individui ben vestiti si sono presentati all’abitazione di un’anziana, fingendosi un avvocato e due carabinieri in borghese. Con un pretesto ormai tristemente noto, i tre hanno riferito alla vittima che il figlio, residente fuori regione, si trovava in gravi difficoltà legali. La donna, visibilmente scossa, ha aperto loro la porta, dando così inconsapevolmente il via alla truffa. Una volta all’interno dell’abitazione, i malintenzionati hanno convinto la signora a consegnare denaro e oggetti di valore. Solo dopo la fuga dei truffatori, l’anziana ha lanciato l’allarme. I carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini.

Allarme tra i cittadini

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e ha alimentato il tam-tam mediatico attraverso gruppi di messaggistica istantanea, dove si moltiplicano gli avvisi alla cittadinanza, soprattutto agli anziani, categoria particolarmente vulnerabile a questo tipo di raggiri.