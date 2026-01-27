Vallo, giocattoli e sorrisi in corsia: la Protezione Civile Cilento Castellabate accanto ai piccoli pazienti

Un’iniziativa semplice, ma dal forte valore umano. La Protezione Civile Cilento Castellabate ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’ospedale di Vallo della Lucania portando in dono una selezione di giochi nuovi destinati ai bambini ricoverati, con l’intento di rendere più sereno e accogliente il tempo trascorso in ospedale.

L’iniziativa

I giocattoli, scelti per rispondere alle diverse fasce d’età, resteranno stabilmente a disposizione del reparto e potranno essere utilizzati anche dai piccoli pazienti che verranno ricoverati nelle prossime settimane. Un contributo concreto per trasformare gli spazi della corsia in un ambiente più familiare e attento alle esigenze dei bambini.

L’iniziativa nasce dal percorso di solidarietà avviato durante il periodo natalizio, quando una raccolta promossa sul territorio ha registrato una partecipazione ampia e sentita. Determinante la sinergia con la dottoressa Maria Rosaria La Rocca, responsabile del reparto di Pediatria, insieme al personale sanitario e infermieristico, che ha accolto con favore l’iniziativa, condividendo l’importanza di rendere il percorso di cura meno gravoso per i bambini e per le loro famiglie.

Il gesto

Un gesto che va oltre la donazione materiale e che testimonia l’attenzione della Protezione Civile Cilento – Castellabate verso il territorio e le sue fragilità. Un impegno che non si esaurisce in questa occasione e che proseguirà con nuove attività solidali, nel segno della presenza, dell’ascolto e della vicinanza alla comunità.