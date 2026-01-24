Vallo della Lucania, “Essere in rete o stare nella rete?”: un incontro su rischi e opportunità del web

La diocesi di Vallo della Lucania con la collaborazione del Prof. Marco Brusati, docente presso l’Università degli Studi di Firenze, ha organizzato due incontri: “Essere in rete o stare nella rete” rivolti a tutti gli studenti.

Gli appuntamenti

Il primo incontro si terrà giovedì 29 gennaio alle ore 10:30 presso il Cineteatro “E. De Filippo” di Agropoli e il secondo sarà venerdì 30 gennaio alle ore 10:30 presso la Sala della Provvidenza di Vallo della Lucania.

All’evento presenzierà anche il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, S. E. Mons. Vincenzo Calvosa.

L’importanza del dibattito

Un tema importante per rendere i ragazzi e le ragazze di questa generazione consapevoli dei dispositivi che utilizzano. Molti vivono online senza distinguere opportunità e rischi.

L’obiettivo dell’incontro è quello di imparare a sviluppare un pensiero critico per valutare tutti i contenuti del web, e soprattutto prevenire dipendenze dai dispositivi elettronici educando i giovani all’uso degli stessi.