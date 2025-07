“Una biblioteca per tutti”: Caselle in Pittari promuove la partecipazione civica per l’arricchimento librario

Il Comune di Caselle in Pittari ha lanciato il progetto “Una biblioteca per tutti“, un’iniziativa volta ad arricchire il patrimonio librario della biblioteca comunale attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. L’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di € 7.966,40 dalla Regione Campania per l’acquisto di nuovi volumi.

Il contributo della Regione Campania

L’ottenimento del contributo è il risultato della partecipazione del Comune di Caselle in Pittari a un avviso pubblico regionale per l’assegnazione di fondi alle biblioteche di ente locale e d’interesse locale per l’esercizio finanziario 2025. L’elenco dei comuni beneficiari è stato approvato con il D.D. n. 126 del 26 giugno 2025. Questo finanziamento permetterà di ampliare e migliorare la disponibilità di testi per i cittadini.

Come partecipare alla scelta dei libri

I cittadini di Caselle in Pittari sono invitati a proporre i testi da inserire nel patrimonio librario della biblioteca comunale. Le proposte possono essere presentate entro il 1° settembre 2025. Per inviare i suggerimenti è sufficiente utilizzare il link.

Questa modalità di coinvolgimento diretto mira a garantire che gli acquisti riflettano gli interessi e le esigenze della comunità locale.