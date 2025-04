Turismo nel Cilento, che estate sarà? Parla Giuseppe Greco, presidente Consorzio Albergatori Paestum | VIDEO

Il litorale capaccese-pestano, soprattutto in estate, attira migliaia di turisti e di visitatori. Tantissime le persone che affollano, puntualmente, già a partire dalla primavera, anche il sito archeologico di Paestum per scoprirne la storia millenaria e per ammirarne le bellezze. Mancano pochi mesi all’estate 2025 e le statistiche nazionali prevedono un incremento del turismo tra il 3% e il 5%, ma come sarà l’alta stagione per il Cilento? Il territorio potrà contare, ancora una volta, del notevole afflusso di turisti che vanta da tempo?

Prospettive per l’estate 2025

Lo abbiamo chiesto all’architetto Giuseppe Greco, imprenditore del settore alberghiero di lungo corso e presidente del “Consorzio Albergatori Paestum In” che mette in rete i professionisti delle attività ricettive del territorio affinché possano confrontarsi costantemente in un proficuo scambio di esperienze, conoscenze e risorse creando le giuste sinergie per affrontare insieme le sfide del mercato. Greco, ai microfoni di InfoCilento, ha raccontato di come si prospetta l’estate 2025 anche alla luce delle prime prenotazioni.