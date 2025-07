Trentinara, la Casa d’Autore “Giuseppe Liuccio” diventa realtà. Ieri la posa del primo mattone

Lo aveva annunciato un po’ di tempo fa, il sindaco di Trentinara, Rosario Carione e presto la “Casa d’Autore Giuseppe Liuccio” sarà realtà.

Posato il primo mattone

Ieri mattina, venerdì 18 luglio in occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Giuseppe Liuccio, il noto e stimato poeta/scrittore e docente di Trentinara, è stato posato il primo mattone per l’istituzione del luogo culturale che celebra e conserva l’eredità intellettuale di Liuccio. Sulla casa natale di Liuccio, sita nel centro storico di Trentinara, è stata installata la targa che indica la Casa d’Autore, la piccola cerimonia si è tenuta alla presenza della figlia del poeta, Michaela Liuccio, presidente dell’associazione “Da Costa a Costa – Giuseppe Liuccio” e del sindaco, Carione.

Ecco cosa si potrà fare

La casa di Liuccio diventerà un centro di documentazione permanente, luogo importantissimo per diffondere il percorso poliedrico della figura dell’autore. Non mancheranno i contributi multimediali e le idee per la valorizzazione territoriale. In attesa del completamento del progetto, da ieri, chiunque passeggi tra le strade del centro storico di Trentinara potrà inquadrare il QR code posizionato davanti alla dimora, collegandosi direttamente al sito dell’Associazione, già attivo nella diffusione delle iniziative dedicate alla figura e alle opere del poeta di Trentinara.