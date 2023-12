Trentinara: bando per la realizzazione dell’altalena gigante

Il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, punta alla realizzazione di un’altalena gigante. Un modo singolare e particolare per immergersi nel panorama mozzafiato che circonda Trentinara. Simile alle Big Bench, le famose panchine giganti, l’altalena gigante, sarà posizionata in un punto panoramico del centro cilentano in modo da poter ammirare la bellezza paesaggistica del territorio.

Pubblicato il bando per realizzare l’altalena gigante

L’Ente intende pertanto procedere all’affidamento in concessione, mediante partenariato pubblico-privato/finanza di progetto della “progettazione, realizzazione e gestione di altalena gigante”, mediante procedura aperta telematica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L’importo complessivo di appalto dei lavori a base d’asta ammonta a complessivi € 136.098,92, di cui € 7.544,74 Costi della sicurezza e € 54.075,65 Costi della Manodopera. Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è il 28 febbraio 2024, alle ore 12.00.

Gli obiettivi

Sarà un’altra attrazione per il Comune cilentano che si va ad aggiungere all’installazione della statua dedicata alla leggenda di Saul ed Isabella, alla Terrazza degli Innamorati, e allo Sky Walk, una passeggiata sospesa nel vuoto, costruita con ampie vetrate, che permettono di ammirare il panorama mozzafiato offerto dal piccolo borgo nel cuore del Cilento.

L’intervento prevede la realizzazione di un’altalena gigante, costituita da una struttura monolitica in acciaio, nell’area pedonale a sud della piazza principale. L’obiettivo è la valorizzazione del contesto ambientale e paesaggistico dell’area e l’implementazione dell’offerta turistica del paese. La nuova struttura richiede necessariamente la risistemazione dell’area con il riordino degli spazi e la messa in sicurezza degli elementi esistenti al fine di razionalizzarne l’uso ed ottimizzare le funzioni.

“Abbiamo immaginato di realizzare un’altalena gigante, perchè io penso che le bellezze paesaggistiche e naturalistiche di cui questo comune dispone, debbono essere apprezzate in vari modi, e siccome ritengo che aggiungere le attrattive particolari rendano il luogo più bello, più attrattivo, cerchiamo in qualche modo di realizzare cose attraverso cui incuriosire i visitatori, e quindi dobbiamo avere la capacità di aggiungere sempre qualche elemento di curiosità”, dice entusiasta il primo cittadino Rosario Carione.