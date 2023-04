Torna nella sua terra Alfredo Giulio, quinta morte sospetta a San Giovanni Borgo: oggi a Pattano i funerali

Saranno celebrati nella giornata di oggi, alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Pattano, frazione di Vallo della Lucania, i funerali di Alfredo Giulio, medico anestesista trovato morto in casa a Borgo San Giovanni vicino a Chioggia e fratello dell’ex parroco di Casal Velino Don Giovanni. Una vicenda che ha destato l’attenzione di alcune testate locali, ma soprattutto della trasmissione La Vita in Diretta. Sono 5 le morti sospette in paese. Gli inviati Rai, attraverso le testimonianze di chi conosceva le vittime, ha cercato di fare luce sull’accaduto. Certamente erano persone sole. Non dividevano il proprio appartamento con alcuno e questo fatto ha giocato tristemente a loro sfavore: colte da malore, potrebbero non essere state soccorse in tempo.

Giallo sulla morte di Alfredo Giulio

La scoperta del cadavere dell’anestesista 78enne in pensione ha destato molte perplessità perché terza in ordine cronologico dopo altri due ritrovamenti, sempre in casa, e stranamente di persone che si conoscevano fra loro. Dopo la scoperta della morte di Sandro Schiavon, quella di Massimo Bonaldo, seguita, non solo dal decesso di Alfredo Giulio, ma anche, nei giorni seguenti, da quello di Antonello Chiereghin e di Alessandro Nordio.

Le vittime si conoscevano

Sandro Schiavon, 59 anni, colto da un malore durante la notte, pare che conoscesse Massimo Bonaldo, morto anche lui in circostanze simili solo pochi giorni dopo, a 62 anni.

Poi il ritrovamento sempre presso la sua abitazione a Borgo San Giovanni del 78enne ex anestesista Alfredo Giulio. Nello stesso condominio viveva la quarta vittima, Antonello Chiereghin,62 anni.

Infine Alessandro Nordio di 54 anni, la quinta vittima, trovato privo di vita nel suo appartamento, sempre a Borgo San Giovanni.

Un destino comune

Le morti dei cinque, avvenute tutte a distanza di qualche ora, in alcuni casi, di alcuni giorni le une dalle altre avrebbero due caratteristiche in comune: le vittime sono state tutte colte da un malore in casa e vivevano da sole. Le tristi vicende hanno interessato anche l’assessore ai Servizi Sociali Sandro Marangon, che, intervistato dall’inviata Rai per La Vita in Diretta, ha invitato i cittadini a segnalare ai servizi sociali casi in cui fosse necessario un intervento degli uffici comunali.