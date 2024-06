Eboli: funzionario comunale di Eboli aggredito per un parcheggio

Sabato mattina da dimenticare per Francesco Mandia, funzionario comunale di Eboli responsabile di manutenzione e patrimonio. L’uomo è stato vittima di un’aggressione all’ingresso del Palasele, nella zona parcheggio, dove era in programma una manifestazione sportiva con la partecipazione di numerosi bambini.

L’aggressione

Mandia è arrivato in via dell’Atletica e ha chiesto di parcheggiare. Gli è stato intimato di spostarsi. Si è quindi identificato come funzionario comunale, ma la donna addetta alla sosta ha insistito che si spostasse, pochi istanti dopo è intervenuto il marito della donna, che ha aggredito il funzionario comunale.

L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi del figlio piccolo e della moglie di Mandia, nonché alla presenza di due assessori del Comune di Eboli.

L’aggressione di Mandia è l’ennesimo episodio di violenza che si è verificato a Eboli negli ultimi mesi. Il clima di tensione in città è palpabile e sono in aumento le richieste di maggiore sicurezza da parte dei cittadini.