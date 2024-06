Furti ad Agropoli, sale la preoccupazione tra i residenti

Un’ondata di furti sta nuovamente seminando il panico tra Cilento e Piana del Sele. Diverse abitazioni sono state prese di mira dai malviventi negli ultimi mesi, anche con gli inquilini all’interno.

Nei giorni scorsi i ladri hanno tentato di svaligiare due case alla periferia di Albanella, non lontano dalla frazione di Matinella. I malviventi, incuranti della presenza dei proprietari in casa, hanno provato a forzare le porte di ingresso, sperando in un bottino consistente. Entrambi i tentativi sono falliti grazie all’intervento tempestivo dei proprietari che, allertati da rumori sospetti, hanno messo in fuga i ladri.

Una situazione simile si verifica a Campagna, dove un uomo ha denunciato due furti in casa nel giro di 10 giorni. Fortunatamente, i ladri non sono riusciti a portare via nulla di valore.

Le segnalazioni di Agropoli

Anche ad Agropoli si è verificato un furto, questa volta in una traversa del Lungomare San Marco. L’episodio, denunciato da un residente, riguarda un uomo con il volto parzialmente coperto da un berretto che sarebbe riuscito ad entrare in un appartamento per poi darsi alla fuga.

Le telecamere di videosorveglianza immortalano l’uomo che scappa di corsa. Non è chiaro se si tratti di un episodio reale o di un’ulteriore manifestazione della paura che attanaglia i cittadini a causa dei ripetuti furti.

In una stradina tra via Risorgimento e il Lungomare di Agropoli, nei giorni scorsi era stato segnalato un altro episodio molto simile. I residenti chiedono interventi e maggiori controlli da parte delle autorità per contrastare il fenomeno dei furti.