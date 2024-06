Agropoli, tentato furto in pieno giorno in prossimità del Lungomare:

Ancora tentati furti in abitazione ad Agropoli. Il colpo, questa volta, è stato sventato dal proprietario che ha messo in fuga il malviventi. L’episodio è accaduto nella mattinata di ieri, intorno alle 10.45, in una delle arterie adiacenti al Lungomare San Marco.

Il proprietario dell’abitazione, intorno alle 10.45, ha avvertito strani rumori provenire dal bagno. A quel punto è andato a controllare e si è accorto della presenza di un uomo intento a fuggire dalla finestra, la stessa dalla quale si era precedentemente introdotto.

Stando alla descrizione si tratterebbe di una persona alta circa 1,50 metri, con cappellino celeste, maglia chiara e pantaloncini celesti. Probabilmente l’arrivo del proprietario di casa e le sue urla lo hanno indotto alla fuga.

Sul caso è stata presentata una denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Da comprendere se il malvivente agisse da solo o avesse dei complici come qualcuno ha segnalato.