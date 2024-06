Paestum: a fuoco sterpaglie nei pressi delle antiche mura

L’emergenza incendi non risparmia il patrimonio storico-culturale del Cilento. Un rogo, infatti, è divampato a Paestum, proprio a ridosso dell’area archeologica. L’episodio è avvenuto lungo la Sp189, la strada che costeggia le mura.

Le sterpaglie adiacenti alla carreggiata hanno improvvisamente preso fuoco. Per fortuna le fiamme non si sono estese eccessivamente ma per evitare il peggio e che le stesse mura potessero essere danneggiate, è stato necessario richiedere l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, giunti sul posto con un’autobotte. Ancora da comprendere le cause del rogo.

Sul caso non mancano polemiche. Da tempo, infatti, i cittadini di Paestum chiedono interventi per la manutenzione dell’area che costeggia le mura, in passato oggetto di interventi di pulizia e sfalcio dell’erba che fino ad ora non sono stati eseguiti.