Sport: nasce la SV Atletico Agropoli, un’unica squadra, un’unica visione per il futuro dello sport cilentano

Il futuro dello sport passa dalla fusione: nasce la SV Atletico Agropoli. Si scrive, insieme, una storia chiamata Futuro. Da questo comune intento nasce l’ASD SV Atletico Agropoli, nata dalla fusione tra la SV Football Academy e l’Atletico Agropoli Cilento. Un’unica matricola per due gruppi sportivi che hanno unito storia e identità con la consapevolezza di creare una famiglia più forte e competitiva alle porte del Cilento.

Un nuovo capitolo per lo sport cilentano

Un nuovo capitolo che non ha la nostalgia del “c’era una volta” ma la speranza del domani, una storia che non è rivoluzione ma evoluzione. L’Atletico, dopo essere stato tra i protagonisti dell’ultimo campionato di Prima Categoria, sfiorando la Promozione, ha scelto di avere alla base un settore giovanile sano e organizzato in un’ottica di prospettiva futura. La SV, dopo quattro anni di attività sul territorio con eccellenti risultati, ha sposato a pieno l’idea di fondersi con una società sportiva consolidata. La prossima stagione sportiva 2025/2026, dunque, vedrà militare la SV Atletico Agropoli con una squadra in Prima Categoria, un settore giovanile impegnato nei campionati regionali e una fondamentale attività di base, affidata a tecnici competenti e qualificati.

«Quando si arriva in cima alla vetta delle proprie possibilità – dichiara Umberto Squitieri, già presidente della SV Football Academy e presente nel nuovo direttivo- per rimanere in alto e non cadere, bisogna aprirsi a nuovi orizzonti e puntare su altri obiettivi. Per non perdere la rotta, a volte è necessario cambiarla». «Noi abbiamo avuto la fortuna- aggiunge Gaetano Abagnale, presidente SV Atletico Agropoli – di trovare nel gruppo di Squitieri gli stessi valori sportivi e obiettivi per costruire una società forte, sana e competitiva, che non teme il confronto e lavora con programmazione, metodo e soprattutto con le proprie idee».