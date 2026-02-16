Sinergia istituzionale per il Parco Nazionale del Cilento: incontro strategico tra Ente e Regione Campania

Nella giornata di oggi, 16 febbraio, si è svolto un vertice istituzionale di rilievo finalizzato a consolidare il legame tra il territorio e la Regione Campania. Il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo, insieme al Direttore Romano Gregorio e al Vicepresidente Carmelo Stanziola, ha incontrato il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Il confronto ha rappresentato un momento cruciale per allineare le visioni politiche e gestionali su un’area protetta che riveste un ruolo di eccellenza nel panorama internazionale.

Una visione progettuale per lo sviluppo sostenibile

Il fulcro del dialogo è stato l’illustrazione delle potenzialità del Parco, un ecosistema vasto che unisce le vette più elevate della regione alle rinomate zone costiere. La necessità emersa è quella di una azione progettuale comune che possa tutelare le caratteristiche naturalistiche uniche del territorio promuovendone al contempo la crescita.

In merito all’esito del confronto, il Presidente Giuseppe Coccorullo ha sottolineato la rilevanza dell’intesa raggiunta: “L’incontro di oggi segna una tappa fondamentale per la definizione di una strategia integrata. Una comune visione tra l’Ente Parco e la Regione Campania apporterà traguardi nuovi e opportunità concrete di sviluppo sostenibile per l’intera comunità”.

Cooperazione e rilancio nel contesto globale

La strategia discussa dai vertici dell’Ente e dalla Regione punta sulla cooperazione istituzionale come strumento indispensabile per intercettare nuove risorse finanziarie. L’obiettivo condiviso è la realizzazione di progetti capaci di armonizzare la conservazione ambientale con l’espansione economica e turistica dei Comuni che ricadono nell’area protetta.

Il Presidente Roberto Fico ha espresso piena apertura verso le proposte avanzate, ribadendo la volontà della Regione di supportare il Parco in qualità di motore trainante per il rilancio del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni su scala globale.