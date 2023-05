Serramezzana, approvato programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche

Il Comune di Serramezzana, ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025. Le risorse necessarie per l’esecuzione di tale schema si attestano sui 12.366.225,00 € complessivi. Da una maggiore attenzione verso l’ambiente, ad un miglioramento delle infrastrutture, sono tanti gli interventi in cantiere.

Il programma

Il Comune di Serramezzana, guidato dal Sindaco, Augusto Materazzi, ha dato parere favorevole circa i le opere pubbliche da attuare sul territorio. Diverse sono le tipologie di lavori che verranno eseguiti. Si parte dalla riqualificazione, dal completamento e dalla manutenzione di diverse arterie stradali importanti per la viabilità locale, come quelle di Capograssi-Serramezzana e dello svincolo di San Teodoro con il campo sportivo. A proposito di quest’ultimo, è in programma la sistemazione degli spogliatoi e di tutta l’area circostante all’impianto.

Ci sarà un occhio attento all’ambiente soprattutto dal punto di vista idrologico, la realizzazione di sistemi di depurazione e annesse reti di collegamento, ma anche attività di risanamento conservativo e recupero del borgo rurale di Serramezzana, San Teodoro e Capograssi. Non mancheranno opere di messa in sicurezza del cimitero comunale di San Nicola.

L’Amministrazione Comunale, inoltre, ha intenzione di ristrutturare e completare l’ex edificio scolastico in località San Teodoro e rintracciare infrastrutture ricreative per dare vita ad un itinerario tematico intitolato “Borghi collinari del Cilento – Patrimonio dell’Umanità”.

I Fondi necessari

Il quadro delle risorse preventivate per l’esecuzione dei lavori pubblici 2023-2025 tocca la cifra dei 12.336.225,00 €. La principale spesa sarà nel primo anno, ovvero il 2023, con i 7.756.225,00 € di disponibilità economica. Successivamente, per il secondo anno, si avrà un totale di 2.350.000,00 e, nel 2025, di 2.250.000,00 €.