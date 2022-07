Serramezzana: programma interventi di messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Serramezzana, guidato dal sindaco Augusto Materazzi, ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo all’intervento di “messa in sicurezza strade comunali” che prevede un quadro economico di € 84.168,33 di cui € 62.341,73 per lavori ed € 21.826,60 per somme a disposizione.

I finanziamenti dal Ministero dell’Interno per il Comune di Serramezzana

I lavori in programma saranno finanziati con i fondi del Decreto del Ministro dell’Interno del 18 gennaio 2022 che assegna ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti contributi per il potenziamento di Investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per I’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 2022, per un importo complessivo pari a Euro 168 milioni.

Il contributo attribuito a ciascuno dei 1.996 Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nello stesso importo è pari a € 84.168,33.