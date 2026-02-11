Seconda categoria: allontanato un dirigente del Caggiano e non sostituito, arriva il duro comunicato del club

Nell’ultimo turno di campionato di seconda categoria, girone L, il Caggiano è uscito sconfitto per 2 a 0 nella gara casalinga contro la Pollese. Durante la partita di domenica scorsa il dirigente del Caggiano Antonio Adesso, nonché assistente di parte per l’occasione, viene espulso dall’arbitro, il quale non ha provveduto a sostituirlo con un altro tesserato in distinta.

La nota del Club

Il club attraverso un comunicato diffuso sui social ha espresso la propria amarezza per le ultime decisioni arbitrali che non fanno che danneggiare il percorso della propria squadra.

“Si tratta di errore tecnico, in quanto la partita è proseguita con un solo assistente in campo. – scrive l’ASD Caggiano nel comunicato – Basterebbe un semplice ricorso da parte nostra per chiedere la ripetizione del match e annullare così la vittoria della Pollese. Ma abbiamo deciso di non procedere, di accettare il verdetto del campo, di non buttare soldi e regalarli ad una federazione che la domenica appunto manda ragazzi allo sbaraglio, che non conoscono nemmeno le regole per poter arbitrare”.

“Non abbiamo più nemmeno la forza di arrabbiarci, di protestare, di lottare: tutte le domeniche la situazione è identica. Sacrifici buttati all’aria da ragazzi indisponenti e inesperti, in categorie amatoriali dove lo sport dovrebbe essere puro e sano divertimento. Il venir meno di questa condizione ci sta facendo riflettere seriamente e amaramente sul prosieguo di un’associazione sportiva operativa e attiva da 22 stagioni consecutive”, hanno aggiunto.