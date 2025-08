Scario, 2 turisti feriti in mare e sulla spiaggia: doppio intervento della Protezione Civile gruppo “Lucano”

Doppio intervento nella giornata odierna dei volontari della Protezione civile gruppo “Lucano” di San Giovanni a Piro, diretti dal presidente Vito Bruno.

Gli interventi

Il primo ha riguardato un turista che mentre si trovava in barca, nelle acque antistanti il litorale di Scario, è rimasto incastrato con la mano nell’ancora. Allertati i soccorsi, l’uomo è rientrato in paese e subito è stato soccorso dai volontari della Protezione Civile e dai sanitari del 118 della “New Geo” e dell’auto medica, che tempestivamente hanno soccorso il malcapitato per trasferirlo successivamente al Pronto Soccorso dell’ospedale “Immacolata” di Sapri a causa delle diverse ferite riportate alla mano.

Un altro intervento si è reso necessario invece nel tratto di spiaggia che conduce a Punta Garagliano, ed ha riguardato un turista che si trovava in compagnia della moglie. Il malcapitato, a causa probabilmente di un passo falso, ha subito un grave infortunio al ginocchio, tanto da non potere riprendere il suo cammino.

I soccorsi

Allertata la Guardia Costiera, sul posto tempestivo è stato l’arrivo dei volontari della Protezione Civile che hanno soccorso il turista, lo hanno stabilizzato sulla barella, per poi trasportarlo al porto di Scario dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118 a bordo dell’ambulanza della “New Geo” che nell’immediato hanno trasferito il malcapitato presso il nosocomio del Golfo di Policastro a causa della grave ferita riportata al ginocchio, che hanno necessitato di cure immediate.