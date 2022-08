Cade masso, ferito turista sulla Spiaggia dei Francesi a Camerota

Soccorso questa mattina sulla Spiaggia dei Francesi, nota anche come Spiaggia del Marcellino, nel Comune di Camerota, un trentenne ferito a seguito della caduta di un masso dal limitrofo costone roccioso.

L’allarme è scattato poco dopo le 13 quando un bagnante, accortosi dell’incidente, ha allertato la sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro attraverso il numero blu 1530.

Disposto immediatamente l’invio della motovedetta SAR classe 800 e del battello pneumatico in dotazione all’Ufficio Locale Marittimo di Marina di Camerota, fondamentale in considerazione dei bassi fondali presenti.

Allertato anche il 118 affinchè potesse nel più breve tempo possibile raggiungere il vicino porto di Scario per imbarcare su un ulteriore gommone messo tempestivamente a disposizione dalla locale Protezione Civile.

All’arrivo dei militari è stato necessario far allontanare i bagnanti per approdare sulla spiaggia in cui si trovava il ragazzo che riportava evidenti ferite e disporlo su una barella per il trasferimento in sicurezza sui mezzi di soccorso.

Dalle informazioni assunte e dai rilievi effettuati, parrebbe che il giovane sia stato colpito da un masso staccatosi dal costone mentre si trovava all’interno del ristorante nelle immediate adiacenze della spiaggia assieme alla figlia. Trasportato all’ospedale di Vallo della Lucania, potrebbe aver riportato solo alcune fratture costali.

L’Ufficio Cirondariale Marittimo di Palinuro ha disposto in via precauzionale la messa in sicurezza dei numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia presso il vicino porto di Scario, anche grazie al supporto delle locali cooperative che si occupano di trasporto passeggeri durante il periodo estivo. Informata anche l’Autorità Giudiziaria. La spiaggia è stata al momento interdetta.