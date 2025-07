Sapri, riqualificazione area Bam e Steamport: Gentile tranquillizza le associazioni

È da diverse settimane che nella città di Sapri tiene banco la vicenda legata alla riqualificazione urbana dell’area e degli edifici che al loro interno ospitano due realtà associative molto seguire in città: BAM e Steamport.

“Un passo necessario”

Una riqualificazione necessaria, come sottolineato dal Sindaco Antonio Gentile, ma che prevede al contempo anche riallocazione futura di entrambe le associazioni. “Come amministrazione, e anche personalmente, ritengo di estrema importanza e pregio la qualità sia di BAM che di Steamport, come realtà associative, culturali e aggregare del territorio – ha affermato il primo cittadino Gentile – In questa contingenza storica ampiamente era stata comunicata la progettualità inerente la realizzazione di cohousing, coliving, e case bottega che ingloberanno e ricollocheranno le attività, soprattutto di Steamport, e andranno a rigenerare e riqualificare una zona che in questo momento ha questa necessità.

Le rassicurazioni del sindaco

Andremo anche a recuperare degli immobili, come quello di BAM che merita una ristrutturazione, e non è mai stato messo in discussione, mentre per gli altri immobili presenti nell’area ci sarà una demolizione e una ricostruzione. Ricordo anche di avere incontrato ultimamente alcuni referenti di BAM che autonomamente chiedevano di utilizzare un’altra area della città di Sapri proprio per continuare con il loro lavoro, più precisamente il giardino presente vicino la Chiesa di Santa Croce, una richiesta che gli è stata accordata e che sarà oggetto dei prossimi atti politici.

La rassicurazione non riguarda solo la riallocazione di queste associazioni ma di incentivare ancora di più questo tipo di realtà estremamente importanti per il nostro territorio, ma anche per il mondo giovanile che, con grande sacrificio, ha portato avanti in questi anni tutte queste attività”.