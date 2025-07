Sapri protagonista su Rai 1 nel programma “Vista Mare”

Le telecamere Rai fanno ancora tappa a Sapri per raccontare il fascino senza tempo della città della Spigolatrice nel programma “Vista Mare”, condotto da Federico Quaranta e Diletta Acampora.

L’appuntamento in TV

Le riprese, che saranno realizzate nel prossimo fine settimana, andranno in onda su Rai 1 nel mese di agosto, il sabato alle ore 12.00, portando nelle case di milioni di italiani le bellezze paesaggistiche e culturali di uno dei borghi marinari più suggestivi del Sud Italia.

Il programma, che celebra la costa italiana e le sue eccellenze, ha scelto Sapri per la sua storia, le sue tradizioni e per la bellezza del suo mare cristallino che in questo 2025 ha registrato significativi riconoscimenti.

Le dichiarazioni

A commentare con entusiasmo l’iniziativa è l’Assessore al Turismo del Comune di Sapri, Amalia Morabito, che dichiara: “Siamo onorati di accogliere la troupe Rai e di essere parte di un format che valorizza il territorio costiero italiano. Sapri ha molto da raccontare, tra poesia, natura e accoglienza. La visibilità nazionale che ci offre ‘Vista Mare’ è una preziosa occasione di promozione turistica e culturale per tutta la nostra comunità.”

Le tappe

“Vista Mare”, programma di Gennaro Coppola e Gianmarco Ravo prodotto dalla Zeus Group e con la squadra di autori formata da Enzo Agliardi, Rosa Alvino e Titty Alvino, attraverserà alcune delle coste più spettacolari d’Italia: dal Cilento al Lazio, passando per il Molise, la Calabria, la Basilicata e naturalmente Napoli, con i suoi scorci iconici e il suo profondo legame con il mare.