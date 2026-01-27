Sapri, Pierdavide Carone canta Lucio Dalla: una serata tra musica e memoria al Cineteatro Ferrari

E’ in programma per domani, mercoledì 28 gennaio alle ore 20:00 presso il cineteatro “Ferrari” di Sapri, un evento musicale gratuito: Pierdavide Carone canta Lucio Dalla, una serata speciale dedicata all’indimenticabile cantautore bolognese. L’iniziativa, parte del progetto “Il jazz e le sue evoluzioni”, è organizzata dall’Istituto Carlo Pisacane con il patrocinio del Comune di Sapri. Sul palco, insieme a Carone, si esibiranno gli studenti del Liceo Musicale di Sapri, diretti dal Maestro Vincenzo Cuomo, in un omaggio corale alla musica d’autore.

I successi del cantautore romano

Pierdavide Carone è diventato noto nel 2010 grazie alla partecipazione alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove ha conquistato il terzo posto e ottenuto il premio della critica. Nel 2012 ha preso parte al Festival di Sanremo proprio insieme a Lucio Dalla, raggiungendo la quinta posizione. Nel 2025 ha trionfato nella terza edizione del programma Ora o mai più, condotto da Marco Liorni su Rai 1, e nello stesso anno si è aggiudicato anche il premio della critica per la miglior canzone alla prima edizione del San Marino Song Contest.

La serata

A guidare il progetto, è la dirigente scolastica Prof.ssa Maria Teresa Tancredi, che conferma l’impegno dell’istituto nel promuovere cultura e talento giovanile. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e per chi crede nel potere formativo dell’arte.