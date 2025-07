Sapri, gira nudo per le strade della Città: 50enne bloccato dai Carabinieri

Gira nudo per le strade di Sapri, 50enne del posto raggiunto e bloccato dai Carabinieri. L’increscioso episodio è avvenuto nella mattinata odierna, intorno alle ore 10, nella centrale via Cassandra.

I fatti

Protagonista è stato un uomo del posto che, in evidente stato di confusione, è andato in giro per le strade di Sapri completamente nudo. A notarlo diversi cittadini che, sbalorditi per la scena alla quale hanno dovuto assistere anche impauriti, hanno segnalato subito l’accaduto alle forze dell’ordine.

Gli interventi

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione agli ordini del Luogotenente Pietro Marino che dopo avere raggiunto l’uomo, l’hanno bloccato e immobilizzato, nonostante i tentativi del 50enne di opporre resistenza e di sfuggire ai militari.

Disposto il TSO

Sul posto presenti anche i sanitari del reparto di igiene mentale dell’ospedale “Immacolata” di Sapri e del 118 che hanno provveduto a calmare l’uomo. Il 50enne subito dopo è stato trasferito all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per essere sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine.