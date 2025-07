Sapri, fa benzina e fugge senza pagare: 23enne inseguito e fermato dai Carabinieri

Fa rifornimento presso il distributore di benzina IP di Sapri ma non salda completamente il conto. Inseguito dai Carabinieri, l’uomo viene bloccato, tradotto in caserma e sottoposto a fermo.

I fatti

Mattinata concitata quest’oggi a Sapri. Protagonista della vicenda è un ragazzo del napoletano, ma di origini albanese, che dopo avere fatto rifornimento alla sua automobile, modello Fiat Panda, decide di non saldare il conto e di darsi alla fuga. Un gesto che non è passato inosservato ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri, diretti dal Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco che, al momento dell’episodio, si trovavano proprio nei pressi del distributore di Carburante IP. Da qui nasce un inseguimento lungo la strada statale 18, direzione Maratea.

La colluttazione

I militari dell’Arma si mettono subito sulle scia del 23enne che dopo avere speronato e danneggiato due auto dei Carabinieri, una civetta del Nucleo operativo e un’altra del Nucleo Radiomobile, tentando anche un’inversione di marcia, viene bloccato dal personale dell’Arma. Ne nasce una colluttazione con i Carabinieri, nel corso della quale sono quattro i militari che rimangono feriti, tre in maniera lieve, per i quali è necessario l’accesso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Nel frattempo il ragazzo viene bloccato e trasferito immediatamente presso la caserma dei Carabinieri della Compagnia di Sapri e posto in staro di fermo. Ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.